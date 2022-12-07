Фінансові новини
- |
- 07.12.22
- |
- 03:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порошенко у Херсоні передав 10 DAFів у підрозділи ЗСУ
23:08 06.12.2022 |
Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки у звільнений Херсон передав 10 вантажівок DAF у підрозділи ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Порошенка в Facebook.
"Такі дні, як сьогодні, дають ще більше мотивації привозити українським військовим багато техніки. А розуміння того, що ця техніка просто зараз підпалює росіян, додає оптимізму. Підсилили десантників, розвідників, піхотинців та ТрО, які зараз стоять на херсонському напрямку, вантажівками DAF. Вантажівок на фронті потрібно багато - тому їхали сюди колоною", - розповів Порошенко.
За його словами, 5 автівок передали в бригаду десантників.
Нагадаємо, Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" законтрактували у Великій Британії понад 200 вантажівок Leyland DAF.
Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п'ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках.
Фонд Порошенка з 24 лютого спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення
|Повернути території, захоплені після 24 лютого: Блінкен про допомогу США Україні
|Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров
|Залужний привітав військових із Днем ЗСУ: Вірю в кожного з вас і в нашу перемогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США не постачали Україні озброєння для ударів по Росії, - Держдеп
|Порошенко у Херсоні передав 10 DAFів у підрозділи ЗСУ
|Німеччина відмовилася передавати ЗРК Patriot Україні, їх розмістять у Польщі
|Норвегія передає майже 14,5 млн євро для місії ЄС із тренування українських військових
|Одеські бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри від НАБУ. Їм загрожує до 12 років
|Україна домовилася про співпрацю з найбільшою розвідувальною компанією
Бізнес
|Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700
|Nissan представив нове покоління мінівена Serena
|У США побудували найтонший у світі хмарочос
|Єврокомісія дозволила 4G та 5G на борту літаків – авіакомпанії забезпечать стільниковий зв’язок за допомогою технології пікосот
|Світові бренди призупинили рекламу у Twitter через рішення Маска, - FT