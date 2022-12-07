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АНАЛІТИКА

Порошенко у Херсоні передав 10 DAFів у підрозділи ЗСУ

23:08 06.12.2022 |

Політика

Порошенко у Херсоні передав 10 DAFів у підрозділи ЗСУ

 

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки у звільнений Херсон передав 10 вантажівок DAF у підрозділи ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Порошенка в Facebook.


"Такі дні, як сьогодні, дають ще більше мотивації привозити українським військовим багато техніки. А розуміння того, що ця техніка просто зараз підпалює росіян, додає оптимізму. Підсилили десантників, розвідників, піхотинців та ТрО, які зараз стоять на херсонському напрямку, вантажівками DAF. Вантажівок на фронті потрібно багато - тому їхали сюди колоною", - розповів Порошенко.

За його словами, 5 автівок передали в бригаду десантників.

Порошенко у Херсоні передав 10 DAFів у підрозділи ЗСУ

 

Нагадаємо, Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" законтрактували у Великій Британії понад 200 вантажівок Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п'ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках.

Фонд Порошенка з 24 лютого спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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