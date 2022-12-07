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Німеччина відмовилася передавати ЗРК Patriot Україні, їх розмістять у Польщі
21:59 06.12.2022 |
Міністри оборони Польщі та Німеччини Маріуш Блащак і Крістіне Ламбрехт у вівторок обговорили розміщення зенітно-ракетних комплексів Patriot на польській території, що означає відмову від пропозиції передати їх Україні.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", за підсумками розмови повідомив глава польського Міноборони.
"Після розмови з представниками Міноборони Німеччини я був розчарований рішенням про відмову в підтримці України. Розміщення Patriot на Західній Україні підвищило б безпеку поляків та українців. Тому ми продовжуємо підготовку до розміщення пускових установок на території Польщі та підключення їх до нашої системи управління", - написав він у Twitter.
Раніше міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт після інциденту у Пшеводуві, коли внаслідок падіння ракети загинули двоє людей, запропонувала допомогу Польщі, зокрема системи Patriot та винищувачі Eurofighter, які охоронятимуть польський повітряний простір.
Після цього лідер польської владної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні.
У відповідь Німеччина заявила, що обговорює з союзниками прохання Польщі про відправлення німецьких систем Patriot до України. При цьому Варшава виступила проти надання Україні власних ЗРК Patriot, які замовила у США.
Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона веде переговори з Німеччиною, а також США щодо розміщення в Україні систем Patriot.
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