Одеські бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри від НАБУ. Їм загрожує до 12 років

Національне антикорупційне бюро у вівторок, 6 грудня, повідомило про підозру двом одеським бізнесменам, яких детективи затримали напередодні. За словами співрозмовника LIGA.net в правоохоронних органах, йдеться про Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

На сайті НАБУ повідомляється, що їм інкримінують створення злочинної організації (ч. 1. ст. 255 Кримінального кодексу) та хабарництво (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу). Максимальна санкція, передбачена цими статтями, - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

Детективи вважають, що з осені 2021 року бізнесмени контролювали практично всі питання економічного життя Одеси: взаємодію з забудовниками, державні закупівлі, діяльність комунальних підприємств тощо.

Для цього вони нібито налагодили процес системного підкупу чиновників і депутатів місцевої ради - у НАБУ є докази.

Інших учасників організації ще встановлюють. Поки що разом з Кауфманом та Грановським затримали ще одного підозрюваного, якого НАБУ називає довіреною особою та співучасником. Йому також повідомили про підозру.