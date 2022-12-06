Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна домовилася про співпрацю з найбільшою розвідувальною компанією

17:46 06.12.2022 |

Політика

 

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю у сфері кіберзахисту з найбільшою розвідувальною компанією світу Recorded Future, повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у телеграм-каналі у вівторок.

Водночас уточнено, що в рамках меморандуму Recorded Future надасть свою розвідувальну платформу спеціалізованих інженерів та аналітиків розвідки. Зі свого боку Мінцифри надасть власну експертизу та фахівців, які співпрацюватимуть із Recorded Future.

"Будемо разом створювати технологічні рішення для захисту українців від російських атак. Після перемоги ми зможемо експортувати наш досвід на весь світ", - прокоментував підписання меморандуму голова Мінцифри.

Він також повідомив, що з початку активної фази війни компанія вже допомогла Україні в розслідуванні воєнних злочинів росіян, відкрила доступ до платформи Intelligence Cloud більш ніж на $10 млн і допомогла впоратися з кібератаками.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,4866
  0,2816
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4981  0,07 0,17 40,3169  0,02 0,06
EUR 40,8050  0,11 0,26 41,9708  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес