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Україна домовилася про співпрацю з найбільшою розвідувальною компанією
17:46 06.12.2022 |
Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю у сфері кіберзахисту з найбільшою розвідувальною компанією світу Recorded Future, повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у телеграм-каналі у вівторок.
Водночас уточнено, що в рамках меморандуму Recorded Future надасть свою розвідувальну платформу спеціалізованих інженерів та аналітиків розвідки. Зі свого боку Мінцифри надасть власну експертизу та фахівців, які співпрацюватимуть із Recorded Future.
"Будемо разом створювати технологічні рішення для захисту українців від російських атак. Після перемоги ми зможемо експортувати наш досвід на весь світ", - прокоментував підписання меморандуму голова Мінцифри.
Він також повідомив, що з початку активної фази війни компанія вже допомогла Україні в розслідуванні воєнних злочинів росіян, відкрила доступ до платформи Intelligence Cloud більш ніж на $10 млн і допомогла впоратися з кібератаками.
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