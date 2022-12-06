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Канада надасть Україні обладнання для розмінування на $15 млн
12:02 06.12.2022 |
Канада направить в Україну обладнання для допомоги в розмінуванні на суму близько $15 млн.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Канада надасть саперні костюми для захисту українських саперів, а також фінансування для сучасних систем розмінування з дистанційним управлінням для очищення великих територій, таких як сільськогосподарські угіддя.
Обладнання допоможе виявляти та знешкоджувати наземні міни, боєприпаси, що не розірвалися, та інші вибухонебезпечні наслдіки війни.
Один з офіційних представників США раніше порівняв ситуацію в Україні зі спробами знешкодити боєприпаси, що не розірвалися, у В'єтнамі, Камбоджі та Лаосі після американської війни 1960-70-х років у Південно-Східній Азії.
Нагадаємо, уряд Канади завершив випуск 5-річних Облігацій суверенної підтримки України (Ukraine Sovereignty Bond), за допомогою яких канадці зможуть допомогти з фінансуванням для України.
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