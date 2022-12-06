Канада надасть Україні обладнання для розмінування на $15 млн

Канада направить в Україну обладнання для допомоги в розмінуванні на суму близько $15 млн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Канада надасть саперні костюми для захисту українських саперів, а також фінансування для сучасних систем розмінування з дистанційним управлінням для очищення великих територій, таких як сільськогосподарські угіддя.

Обладнання допоможе виявляти та знешкоджувати наземні міни, боєприпаси, що не розірвалися, та інші вибухонебезпечні наслдіки війни.

Один з офіційних представників США раніше порівняв ситуацію в Україні зі спробами знешкодити боєприпаси, що не розірвалися, у В'єтнамі, Камбоджі та Лаосі після американської війни 1960-70-х років у Південно-Східній Азії.

Нагадаємо, уряд Канади завершив випуск 5-річних Облігацій суверенної підтримки України (Ukraine Sovereignty Bond), за допомогою яких канадці зможуть допомогти з фінансуванням для України.