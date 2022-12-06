Пентагон: Надання Україні систем ППО є пріоритетним завданням

Сполучені Штати і надалі надаватимуть Україні військову підтримку, зокрема забезпечуватимуть системами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Пентагону.

Так, в американському відомстві розповіли деякі деталі розмови глав Міноборони Ллойда Остіна та Олексія Резнікова, що відбулася 5 грудня.

"Міністр Остін запевнив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом в зусиллях США у сфері безпеки", - вказали у Пентагоні.

Водночас там підкреслили, що про це свідчать недавно підтверджені зобов'язання надати Україні додаткові ракети для комплексів NASAMS.

Окрім цього, це також стосується можливостей для протидії безпілотним повітряним системам.

Резніков обговорив з Остіном посилення ППО України відразу після ракетних ударів Росії 5 грудня.