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Пентагон: Надання Україні систем ППО є пріоритетним завданням
09:24 06.12.2022 |
Сполучені Штати і надалі надаватимуть Україні військову підтримку, зокрема забезпечуватимуть системами ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Пентагону.
Так, в американському відомстві розповіли деякі деталі розмови глав Міноборони Ллойда Остіна та Олексія Резнікова, що відбулася 5 грудня.
"Міністр Остін запевнив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом в зусиллях США у сфері безпеки", - вказали у Пентагоні.
Водночас там підкреслили, що про це свідчать недавно підтверджені зобов'язання надати Україні додаткові ракети для комплексів NASAMS.
Окрім цього, це також стосується можливостей для протидії безпілотним повітряним системам.
Резніков обговорив з Остіном посилення ППО України відразу після ракетних ударів Росії 5 грудня.
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