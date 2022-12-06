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Чорногорія виділила 11% військового бюджету на допомогу Україні
08:50 06.12.2022 |
Уряд Чорногорії постановив надати Україні військову допомогу, яка дорівнює 11 відсоткам військового бюджету країни.
Про це було оголошено під час відеозустрічі прем'єр-міністра Чорногорії Дритана Абазовича і президент України Володимира Зеленського, пише "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Свобода",
Голова чорногорського уряду сказав, що Чорногорія повністю підтримує територіальну цілісність України та її право вибирати, в які організації вступати. "Упевнений, що ця війна завершиться так, що Україна захистить свою територію", - сказав він.
У Чорногорії, яка має 600 тисяч жителів, перебуває понад 10 тисяч біженців з України. У чорногорському місті Цетинє кожного місяця 24 числа проводять масові збори на підтримку України.
5 грудня Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її євроатлантичної перспективи.
Після Бельгії і Чехії Чорногорія стала третьою країною НАТО, яка підписала такий документ.
Нагадаємо, прочорногорським силам вдалося ініціювати та провести вотум недовіри уряду Абазовича через скандальне рішення підписати угоду з Сербською православною церквою. За задумом, вотум недовірик мав дати старт достроковим парламентським виборам, але замість цього відкрив двері для реваншу антизахідних сил.
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