Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чорногорія виділила 11% військового бюджету на допомогу Україні

 

Уряд Чорногорії постановив надати Україні військову допомогу, яка дорівнює 11 відсоткам військового бюджету країни.

Про це було оголошено під час відеозустрічі прем'єр-міністра Чорногорії Дритана Абазовича і президент України Володимира Зеленського, пише "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Свобода",

Голова чорногорського уряду сказав, що Чорногорія повністю підтримує територіальну цілісність України та її право вибирати, в які організації вступати. "Упевнений, що ця війна завершиться так, що Україна захистить свою територію", - сказав він.

У Чорногорії, яка має 600 тисяч жителів, перебуває понад 10 тисяч біженців з України. У чорногорському місті Цетинє кожного місяця 24 числа проводять масові збори на підтримку України.

5 грудня Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її євроатлантичної перспективи.

Після Бельгії і Чехії Чорногорія стала третьою країною НАТО, яка підписала такий документ.

Нагадаємо, прочорногорським силам вдалося ініціювати та провести вотум недовіри уряду Абазовича через скандальне рішення підписати угоду з Сербською православною церквою. За задумом, вотум недовірик мав дати старт достроковим парламентським виборам, але замість цього відкрив двері для реваншу антизахідних сил.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7353
  0,5303
 1,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4981  0,07 0,17 40,3169  0,02 0,06
EUR 40,8050  0,11 0,26 41,9708  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес