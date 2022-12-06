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Речниця МЗС РФ заявила, що росія не віддасть контроль над ЗАЕС для створення зони ядерної безпеки
22:46 05.12.2022 |
Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що російська сторона не буде передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї.
Такий коментар Захарової з'явився в понеділок на сайті МЗС Росії, пише "Європейська правда".
"Про жодне виведення ЗАЕС з-під російського контролю або передання контролю над нею якійсь "третій стороні" не може і йтися. Станція розташована на російській території і повністю управляється Росією", - заявила вона.
За словами речниці російського МЗС, Москва виходить із того, "що тільки ми здатні забезпечити фізичну та ядерну безпеку ЗАЕС".
Також Захарова спростувала твердження генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі про те, що Україна та Росія близькі до укладання угоди щодо ЗАЕС.
"Питання в принциповому плані полягає в тому, чи готовий Київ узяти на себе зобов'язання припинити обстріли і спроби захоплення ЗАЕС, а також чи зможе МАГАТЕ домогтися виконання українцями таких гіпотетичних домовленостей", - сказала вона.
Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.
Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.
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