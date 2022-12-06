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Посол США: Ми продовжуватимемо забезпечувати протиповітряну оборону та підтримку енергетичної інфраструктури, яка потрібна Україні для перемоги
21:55 05.12.2022 |
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, наголосивши, що США продовжуватимуть забезпечувати протиповітряну оборону та підтримку енергетичної інфраструктури, яка потрібна для перемоги.
"Ще більше ракетних ударів по цивільній інфраструктурі по всій Україні, які чітко пояснюють жорстоку стратегію Росії: принести свою війну в кожен український дім. Як сказав Ентоні Блінкен: "Спроба Росії використовувати зиму як зброю - це варварство", - написала вона у твіттері.
Також посол наголосила, що США і далі підтримуватимуть Україну.
"Нашим українським друзям: ми з вами, і ми продовжуватимемо забезпечувати протиповітряну оборону та підтримку енергетичної інфраструктури, яка вам потрібна для перемоги", - зазначила вона.
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