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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
У Єврокомісії відреагували на вибухи на аеродромах під Рязанню та в Енгельсі
15:05 05.12.2022 |
У Європейській комісії прокоментували повідомлення про інциденти на двох аеродромах під російською Рязанню та в Енгельсі.
Про це у понеділок на брифінгу в Брюсселі говорив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
У відповідь на прохання надати оцінку інцидентів на двох російських аеродромах глибоко в тилу РФ, які кореспондент назвав новим витком у війні, Стано зазначив, що у ЄС завжди утримуються від коментування розвитку подій на полі бою.
Однак речник підкреслив, що Україна має повне право на оборону у незаконній агресивній війні, яку проти неї веде Росія.
"Україна веде законну оборонну війну. Україна переживає жорстоку незаконну атаку. Україна має абсолютне право, що зафіксовано також у міжнародному праві, захищатись від цієї агресії, захищати свій народ та свої території. Тому Євросоюз та держави-члени підтримують Україну різними засобами: фінансовими, економічними та військовими", - сказав Стано.
Нагадаємо, у понеділок вранці стало відомо, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.
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