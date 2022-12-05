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The Financial Times визнала Зеленського «Людиною року»
13:46 05.12.2022 |
Британська газета The Financial Times визнала президента України Володимира Зеленського "Людиною року".
"Президент України став флагманом демократичного світу у глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити перебіг цього століття. Він - втілення сміливості та стійкості всього українського народу у протистоянні з російською агресією. Зеленський заслуговує на місце в історії проявом свого лідерства та сили духу", - йдеться в тексті газети.
За матеріалами:
РБК-Україна
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