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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Україна отримала три автомобілі швидкої допомоги, гроші на які зібрала Естонія
10:41 05.12.2022 |
Міністерство охорони здоров'я України отримало три автомобілі швидкої допомоги, кошти на які були зібрані під час благодійного вечора в Лондоні, який організувало посольство Естонії.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", МОЗ оголосило на сторінці у Facebook.
"З закликом підтримати ініціативу на події виступили актори Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу. Вдалося зібрати 90 тисяч фунтів стерлінгів, і, як наслідок, до нас прибули цілі три такі автомобілі", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ зазначають, що отримані автомобілі швидкої допомоги пристосовані до роботи у важких умовах.
Там подякували "братній Естонії, посольству Естонії у Великій Британії та всім друзям України за те, що не втомлюються допомагати".
Раніше повідомлялося, що для поліпшення медичних можливостей української армії уряди Естонії, Нідерландів та Норвегії погодилися подарувати Україні польовий госпіталь - уже третій за ліком.
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