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Велика Британія передала ще партію зимового спорядження українським військовим
10:24 05.12.2022 |
Велика Британія продовжує надавати допомогу українським військовим.
Як повідомляє "Мілітаний", бійці Сил оборони України проходять навчання в рамках місії INTERFLEX та одразу отримують комплекти зимової форми.
Про це повідомили у міністерстві оборони Об'єднаного Королівства.
"Українським новобранцям, які навчаються у Великій Британії, видається комплект для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за звільнення своєї нації. Коли температура різко падає, новобранцям на додаток до звичайного комплекту видають одяг для холодів", - йдеться у повідомлені.
Також опублікували фото українських військових зі спорядженням. Про кількість переданої амуніції не повідомили.
Крім того, міноборони Великої Британії показали взуття, яке отримують українські захисники. Тут вже уточнили, що 1000 військових з України отримали чоботи Altberg.
Зауважили, що важливу роль у забезпеченні військових Великої Британії та України грає малий та середній бізнес.
"Міністерство оборони відзначає життєво важливу роль невеликих компаній, таких як Altberg, у постачанні обладнання для Збройних Сил Великобританії та українських союзників", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що ще восени Велика Британія оголосила про передачу Україні 25 000 комплектів зимової форми. Ці набори не враховують 7 000 комплектів, які отримують військові сил України після навчань Interflex.
Також уряд Сполученого Королівства передасть українським військовим зимові намети та спальні мішки.
Зауважимо, що на початку листопада міністерство оборони Великої Британії повідомило про передачу українським захисникам зимової форми, індивідуальних аптечок та захисту.
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