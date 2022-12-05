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Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH2000 з боєприпасами
10:13 05.12.2022 |
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про передачу Україні ще двох відремонтованих гаубиць PzH2000.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Ще дві гаубиці PzH2000 були відремонтовані та передані Україні. Разом з боєприпасами" - написав Анушаускас у Twitter.
Загалом Литва відремонтувала вже шість німецьких гаубиць.
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