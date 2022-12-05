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АНАЛІТИКА

Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH2000 з боєприпасами

Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH2000 з боєприпасами

 

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про передачу Україні ще двох відремонтованих гаубиць PzH2000.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ще дві гаубиці PzH2000 були відремонтовані та передані Україні. Разом з боєприпасами" - написав Анушаускас у Twitter.

Загалом Литва відремонтувала вже шість німецьких гаубиць.

Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH2000 з боєприпасами

 
У вересні стало відомо, що Литва допоможе Україні відремонтувати гаубиці Panzerhaubitze 2000, які були передані Німеччиною в межах допомоги для протидії російській військовій агресії.
Ключові теги: Литва
 

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