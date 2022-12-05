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Вікторія Нуланд завершила дводенний візит до Києва, лишалася у місті на ніч
08:27 05.12.2022 |
Заступниця держсекретаря США Вікторія вирішила залишитися на ніч у Києві під час візиту до України.
Про це вона розповіла на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє "Європейська правда".
Вікторія Нуланд пояснила, що прибула до Києва у п'ятницю.
"Ми приїхали разом з міністром закордонних справ Кулебою з міністерської зустрічі ОБСЄ, тож мали час поговорити з ним ще в потязі", - пояснила вона.
За два дні вона провела значну кількість зустрічей з представниками уряду, парламентарями (Нуланд підкреслила, що це були представники різних політичних сил), громадськими активістами і навіть відбулося прийняття у посольстві, яке проходило за умови нерозголошення його факту до завершення візиту.
В кінці другого дня поїздки вона провела також зустрічі на Банковій.
"Мій головний сигнал - це сигнал солідарності в ці дні, коли Путін перейшов до нового рівня варварства. Однак Україна перемагає у цій війні, Путін її програє, а ми підтримуємо вас", - заявила вона.
Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 15 листопада, підтвердивши підтримку США в той же день, коли російські ракети атакували столицю та інші регіони.
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