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АНАЛІТИКА

ЄС створив у Києві кіберлабораторію для Збройних сил України

 

ЄС профінансував і поставив обладнання для кіберлабораторії, а також програмне та апаратне забезпечення для українських Збройних сил по лінії Європейського фонду миру.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх дій, пише "Європейська правда".

Кіберлабораторію було відкрито в Києві в п'ятницю.

"Завдяки цій підтримці Україна зможе створити і продовжити розвивати потенціал кіберзахисту своїх збройних сил для виявлення вторгнень в інформаційні системи, боротьби з кібератаками і зміцнення загального потенціалу в галузі кібербезпеки", - йдеться в заяві.

Ця кіберлабораторія також допоможе навчанню військових фахівців з кіберзахисту за допомогою реалістичних віртуальних сценаріїв і симуляцій у реальному часі, які допоможуть швидше й ефективніше виявляти, відстежувати й захищати від майбутніх кібератак.

Кіберлабораторія - це тренувальне та дослідницьке середовище, яке складається з кількох віртуальних і фізичних компонентів.

Технологія кіберлабораторії дає змогу користувачеві створити реалістичне віртуальне середовище, яке вимагає від тих, хто навчається, реагувати на симуляції кібератак і захисту в режимі реального часу.

"У рамках змодельованої мережі службовці Збройних сил України можуть навчитися справлятися з високим рівнем стресу, знаходячи та досліджуючи вразливості в різних мережевих системах. Кіберлабораторія та покращений захист мережі допомагають українським військовим розвивати навички виявлення, моніторингу та протидії кібератакам", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності.
Ключові теги: ЄС
 

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