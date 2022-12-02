РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Як зазначено у додатку до указу президента України Володимира Зеленського №820/2022, яким глава держави ввів у дію рішення РНБО від 1 грудня 2022 року, санкції проти Новинського та Лебедя впроваджуються строком на п'ять років.

Санкційні пакети включають 12 типів обмежень, що накладаються, зокрема, повне блокування активів, заборона на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборона на виведення капіталу за межі України тощо.

Крім екснардепа та намісника Києво-Печерської лаври, у списки санкцій також включені представники РПЦ, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму, серед яких, зокрема, т.зв. "митрополит Сімферопольський та Кримський" Лазар (Ростислав Швець).

У ТОВ "Смарт-Холдинг", що належить Новинському, заявили, що впровадження санкцій проти їх власника не повинно вплинути на діяльність групи компаній.

"Діяльність Вадима Новинського як вірянина УПЦ є його конституційним правом та не пов'язана з роботою бізнесів. Санкції введено проти Вадима Новинського як фізичної особи і не повинні впливати на роботу компаній Групи. При необхідності, Група буде захищати свої права як інвестора та власника бізнесів в українському та європейських судах", - йдеться у заяві, опублікованій на сторінці "Смарт-Холдингу" у Facebook у п'ятницю ввечері.

Зазначається, що після застосування персональних санкцій проти Новинського компанії групи "Смарт-холдинг" продовжують працювати у звичайному режимі. "Новинський не бере участь в операційному керуванні української групи Смарт-Холдинг. Керування здійснюється командою менеджерів відповідно до принципів корпоративного управління. Всі компанії Групи працюють у відповідності до чинного законодавства, виконуючи свої зобов'язання перед державою, партнерами, клієнтами та співробітниками", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський свої указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"Смарт Холдинг" - одна із найбільших інвестиційних груп України. Підприємства групи інвестують в активи гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування, нерухомості та енергетики. Стратегія холдингу спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем інвестицій з метою збільшення його вартості у довгостроковій перспективі. Бенефіціаром є бізнесмен Вадим Новинський, який нещодавно склав мандат народного депутата.