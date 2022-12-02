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Болгарія оголосила, яку зброю передасть Україні
17:09 02.12.2022 |
Міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов оголосив у п'ятницю, що Київ отримає від Софії "стрілецьку зброю та деякі боєприпаси" у межах військової допомоги.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.
"На основі рішення парламенту, яке було ухвалене, ми надамо допомогу Україні. Але танки - ні, я думаю, що йшлося про стрілецьку зброю і деякі боєприпаси. Ми допомагаємо саме тим, чим можемо собі дозволити допомогти на даний момент, щоб болгарські громадяни не хвилювалися", - сказав Стоянов.
Болгарський міністр додав, що військова допомога Україні не вплине на боєздатність армії Болгарії.
Раніше міністерство оборони Болгарії повідомило, що провело консультації з Україною щодо типу та обсягів військової допомоги, та внесло на розгляд уряду пропозицію щодо надання військової та військово-технічної підтримки Україні, а також участі в місії Європейського Союзу з тренування українських військових EUMAM UA.
На основі цього уряд запропонував парламенту схвалити надання Україні певної номенклатури зброї, участь болгарських військовослужбовців у місії EUMAM на території Бельгії, Польщі та Німеччини, а також підготовку українських бойових медиків на болгарській території.
Нагадаємо, 3 листопада Національна асамблея (парламент) Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги.
Хоча Болгарія та Угорщина безпосередньо не постачають Україні зброю, військові заводи Болгарії отримують величезні прибутки від продажу зброї, яку використовує українська армія у війні проти Росії.
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