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Україні передадуть додатковий польовий шпиталь типу Role II
09:29 02.12.2022 |
Уряди Естонії, Нідерландів та Норвегії домовилися передати Україні додатковий польовий шпиталь типу Role II.
Про повідомляє "Мілітарний", з посиланням на пресреліз уряду Норвегії.
Сам польовий шпиталь буде надано естонською стороною.
Своєю чергою Норвегія та Нідерланди внесуть кошти, щоб польовий госпіталь був у розпорядженні Збройних Сил України.
Тристороння співпраця також включатиме закупівлю контейнеровозів та причепів, санітарних, складських та житлових модулів.
Також предметів медичного призначення для модернізації польового шпиталю типу Role II, які будуть передані в дар Україні.
Навчання українських медиків використанню польового шпиталю будуть проводити українські та естонські фахівці за підтримки Нідерландів.
Пакет складає 7,8 млн. євро, з яких 4,3 млн. євро внесуть Норвегія і 3,5 млн. євро - Нідерланди.
«Україна має виграти цю війну, а Росія має програти. Україна може виграти цю війну за нашої колективної підтримки», - заявив міністр оборони Естонії.
На зустрічі зазначили, що постійна міжнародна військова підтримка має вирішальне значення, особливо зараз, коли настала зима, і Росія продовжує свої атаки на громадянську інфраструктуру.
«Я задоволений тим, що Норвегія робить свій внесок у третій шпиталь з Естонії. Важливо, щоб західні країни об'єдналися у відправленні терміново необхідної техніки та обладнання в Україну», - заявив міністр оборони Норвегії.
Зазвичай до цього типу шпиталю входять: намети, контейнери або, як правило, і те, й інше; амбулаторне відділення; декілька палат, включаючи ізолятори та відділення інтенсивної терапії; операційна, включаючи передопераційну та післяопераційну зону; стоматологічне відділення; лабораторні та радіологічні відділення; підтримка та адміністрування шпиталю.
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