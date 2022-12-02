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США шукають додаткові NASAMS для України на Близькому Сході - компанія-виробник
08:09 02.12.2022 |
США працюють з країнами Близького Сходу над тим, щоб перемістити кілька своїх систем протиповітряної оборони в Україну.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив генеральний директор компанії Raytheon Technologies, інформує видання Politico.
США прагнуть протягом наступних трьох-шести місяців відправити в Україну зенітно-ракетні комплекси "земля-повітря" NASAMS, заявив в інтерв'ю генеральний директор компанії Грег Хейз.
Потім США замінять ці системи новими зенітно-ракетними комплексами NASAMS на Близькому Сході протягом наступних 24 місяців.
"На Близькому Сході розгорнуті системи NASAMS, і деякі з наших союзників по НАТО, і ми фактично працюємо з кількома близькосхідними країнами, які наразі використовують системи NASAMS, і намагаємося направити їх в Україну", - сказав Хейз.
Він зазначив, що передислокація систем з Близького Сходу відбувається швидше, ніж їх виробництво у США.
"Тільки тому, що виробництво займає 24 місяці, це не означає, що це займе 24 місяці, щоб потрапити в країну", - сказав він.
За словами Хейса, виробництво NASAMS займає два роки через час, необхідний для закупівлі електронних компонентів і ракетних двигунів.
Для передачі систем Україні необхідне схвалення адміністрації Байдена
У середу Пентагон уклав контракт вартістю до 1,2 млрд доларів на поставку в Україну шести ЗРК NASAMS до 2025 року.
Компанія Raytheon відмовилася назвати країни Близького Сходу, які відправлять систему. Однак, покупцями цих систем в регіоні є Оман і Катар, згідно із записами Агентства оборонного співробітництва.
Оман підписав контракт з Raytheon в 2014 році на закупівлю NASAMS з поставкою в 2016 році. США надали дозвіл Катару на купівлю NASAMS у 2019 році. В урядових повідомленнях не вказувалося, скільки систем придбають Оман і Катар.
У листопаді Україна отримала першу поставку двох систем NASAMS від США. Інші будуть доставлені в наступні місяці, коли їх побудують.
Пентагон заявляв, що нещодавно надані системи NASAMS наразі мали 100% успіх в Україні, перехоплюючи російські ракети.
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