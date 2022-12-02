Парламент Чехії остаточно схвалив навчання українських військових у країні

Верхня палата парламенту Чехії - Сенат - у четвер схвалила підготовку українських військовослужбовців на території держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Згідно з ухваленим рішенням, до чотирьох тисяч українських військовослужбовців зможуть пройти підготовку в Чехії у 2023 році.

За попередньою інформацією, підготовка українських військовослужбовців у Чехії проходитиме на полігоні Лібави, до неї залучатимуться механізовані підрозділи та спеціальні спеціальності.

Як передбачається в пропозиції чеського уряду, до кінця наступного року мають відбутися п'ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців.

Також чеський Сенат підтримав направлення чеських військовослужбовців для тренування українців в інших країнах ЄС. Чехія зможе направити до 55 військовослужбовців для участі у місії ЄС із тренування українських військових.

Крім того, сенатори Чехії затвердили мандат іноземних місій в Косово та Іраку.