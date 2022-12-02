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АНАЛІТИКА

Парламент Чехії остаточно схвалив навчання українських військових у країні

 

Верхня палата парламенту Чехії - Сенат - у четвер схвалила підготовку українських військовослужбовців на території держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Згідно з ухваленим рішенням, до чотирьох тисяч українських військовослужбовців зможуть пройти підготовку в Чехії у 2023 році.

За попередньою інформацією, підготовка українських військовослужбовців у Чехії проходитиме на полігоні Лібави, до неї залучатимуться механізовані підрозділи та спеціальні спеціальності.

Як передбачається в пропозиції чеського уряду, до кінця наступного року мають відбутися п'ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців.

Також чеський Сенат підтримав направлення чеських військовослужбовців для тренування українців в інших країнах ЄС. Чехія зможе направити до 55 військовослужбовців для участі у місії ЄС із тренування українських військових.

Крім того, сенатори Чехії затвердили мандат іноземних місій в Косово та Іраку.
Ключові теги: Чехія
 

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