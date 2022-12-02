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Парламент Чехії остаточно схвалив навчання українських військових у країні
21:43 01.12.2022 |
Верхня палата парламенту Чехії - Сенат - у четвер схвалила підготовку українських військовослужбовців на території держави.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.
Згідно з ухваленим рішенням, до чотирьох тисяч українських військовослужбовців зможуть пройти підготовку в Чехії у 2023 році.
За попередньою інформацією, підготовка українських військовослужбовців у Чехії проходитиме на полігоні Лібави, до неї залучатимуться механізовані підрозділи та спеціальні спеціальності.
Як передбачається в пропозиції чеського уряду, до кінця наступного року мають відбутися п'ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців.
Також чеський Сенат підтримав направлення чеських військовослужбовців для тренування українців в інших країнах ЄС. Чехія зможе направити до 55 військовослужбовців для участі у місії ЄС із тренування українських військових.
Крім того, сенатори Чехії затвердили мандат іноземних місій в Косово та Іраку.
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