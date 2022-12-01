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Євросоюз виділить €1 мільйон на розмінування в Україні
16:07 01.12.2022 |
Євросоюз додатково виділить 1 млн євро на проведення розмінування в Україні.
Про це на пресконференції в четвер у Лодзі в межах дводенного засідання Ради міністрів ОБСЄ заявив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
"На цій зустрічі ми представимо пропозицію підтримки Україні та ОБСЄ. Я повідомлю про виділення додаткового 1 млн євро на проведення операцій з розмінування в Україні в межах ОБСЄ", - поінформував Боррель перед початком засідання.
Як повідомляв Укрінформ, у польському місті Лодзь у четвер розпочалося дводенне засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Очікується, що питання триваючої загарбницької війни рф проти України буде в центрі уваги зустрічі міністрів закордонних справ.
За даними МЗС Польщі, участь у зустрічі підтвердили кількадесят міністрів. Україну на головній події року в ОБСЄ представляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Раніше польська влада відмовилася видати візи російській делегації на чолі з сергієм лавровим. Державу-агресора на засіданні представляє постійний представник рф при ОБСЄ. На рівні постійного представника буде представлена і білорусь.
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