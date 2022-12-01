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Нардепи пропонують провести ротації у комітетах
15:51 01.12.2022 |
Головою бюджетного комітету Верховної Ради може стати Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу"), а нинішній голова цього комітету Юрій Арістов ("Слуга народу") - заступником комітету з національної безпеки та оборони.
Відповідний проєкт постанови №8254 про зміни до постанови "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" зареєстрували 1 грудня у Верховній Раді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його колега з фракції Андрій Мотовиловець, повідомляє сайт парламенту.
Автори проєкту постанови пропонують провести зміни і в комітеті з регіонального розвитку, замінивши його голову Андрія Клочка на Олену Шуляк (обидва із фракції "Слуга народу").
Андрія Задорожного ("Слуга народу") пропонують обрати керівником комітету з прав людини, а Ахтема Чийгоза ("Європейська солідарність") його першим заступником.
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