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АНАЛІТИКА

Нардепи пропонують провести ротації у комітетах

15:51 01.12.2022 |

Політика

 

Головою бюджетного комітету Верховної Ради може стати Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу"), а нинішній голова цього комітету Юрій Арістов ("Слуга народу") - заступником комітету з національної безпеки та оборони.

Відповідний проєкт постанови №8254 про зміни до постанови "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" зареєстрували 1 грудня у Верховній Раді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його колега з фракції Андрій Мотовиловець, повідомляє сайт парламенту.

Автори проєкту постанови пропонують провести зміни і в комітеті з регіонального розвитку, замінивши його голову Андрія Клочка на Олену Шуляк (обидва із фракції "Слуга народу").

Андрія Задорожного ("Слуга народу") пропонують обрати керівником комітету з прав людини, а Ахтема Чийгоза ("Європейська солідарність") його першим заступником.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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