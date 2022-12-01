Парламент Франції виступив за створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Національна асамблея Франції - нижня палата парламенту - ухвалила "дуже потужну" резолюцію на підтримку України і виступила за створення спецтрибуналу для президента РФ і його найближчого оточення за злочин агресії проти України і не тільки.

Про це у Facebook повідомила голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева, пише "Європейська правда".

За її словами, резолюція найрішучішим чином засуджує брутальний, невиправданий і незаконний напад, здійснений Російською Федерацією проти українського народу, і злочин агресії, вчинений проти України.

Документ, серед іншого, як повідомляє Мезенцева, вітає створення Францією фонду у розмірі 100 мільйонів євро для сприяння закупівлі військового обладнання Україною та просить уряд посилити його, якщо цього вимагатимуть обставини.

Резолюція також, зі слів голови української делегації у ПАРЄ, закликає Євросоюз та його держави-члени продовжувати повністю підтримувати Міжнародний кримінальний суд у його роботі з розслідування будь-яких можливих воєнних злочинів або злочинів проти людяності, скоєних на території України з самого початку агресії.

"Винуватці таких злочинів можуть розглядатися Міжнародним кримінальним судом або, якщо необхідно, спеціальним трибуналом після закінчення конфлікту", - переповідає резолюцію Мезенцева.

За її словами, французькі парламентарі у документі також привітали рішення уряду Французької Республіки розгорнути слідчих Французької національної жандармерії в регіоні Ізюму Харківської області і запрошує його продовжувати активно підтримувати збір, а також збереження доказів воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Як повідомив раніше посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, у Європейській службі зовнішніх дій готують позицію щодо можливих опцій створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за злочин агресії проти України.

Також повідомлялося, що Київ опрацьовує кілька варіантів створення спеціального трибуналу, один із них - на основі угоди між Україною та ООН, яка може ухвалити відповідну резолюцію.

Створення спецтрибуналу вже підтримали різні організації та держави - від Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту до національних парламентів України, Литви, Естонії та Нідерландів.