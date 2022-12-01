Фінансові новини
- |
- 01.12.22
- |
- 12:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Франції виступив за створення спецтрибуналу щодо агресії РФ
11:50 01.12.2022 |
Національна асамблея Франції - нижня палата парламенту - ухвалила "дуже потужну" резолюцію на підтримку України і виступила за створення спецтрибуналу для президента РФ і його найближчого оточення за злочин агресії проти України і не тільки.
Про це у Facebook повідомила голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева, пише "Європейська правда".
За її словами, резолюція найрішучішим чином засуджує брутальний, невиправданий і незаконний напад, здійснений Російською Федерацією проти українського народу, і злочин агресії, вчинений проти України.
Документ, серед іншого, як повідомляє Мезенцева, вітає створення Францією фонду у розмірі 100 мільйонів євро для сприяння закупівлі військового обладнання Україною та просить уряд посилити його, якщо цього вимагатимуть обставини.
Резолюція також, зі слів голови української делегації у ПАРЄ, закликає Євросоюз та його держави-члени продовжувати повністю підтримувати Міжнародний кримінальний суд у його роботі з розслідування будь-яких можливих воєнних злочинів або злочинів проти людяності, скоєних на території України з самого початку агресії.
"Винуватці таких злочинів можуть розглядатися Міжнародним кримінальним судом або, якщо необхідно, спеціальним трибуналом після закінчення конфлікту", - переповідає резолюцію Мезенцева.
За її словами, французькі парламентарі у документі також привітали рішення уряду Французької Республіки розгорнути слідчих Французької національної жандармерії в регіоні Ізюму Харківської області і запрошує його продовжувати активно підтримувати збір, а також збереження доказів воєнних злочинів та злочинів проти людяності.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.
Як повідомив раніше посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, у Європейській службі зовнішніх дій готують позицію щодо можливих опцій створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за злочин агресії проти України.
Також повідомлялося, що Київ опрацьовує кілька варіантів створення спеціального трибуналу, один із них - на основі угоди між Україною та ООН, яка може ухвалити відповідну резолюцію.
Створення спецтрибуналу вже підтримали різні організації та держави - від Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту до національних парламентів України, Литви, Естонії та Нідерландів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанському виробнику зброї для України надіслали бомбу
|Блінкен: Країни НАТО й партнери надали Україні зброї на $40 мільярдів - ще більше вже у дорозі
|У Єврокомісії розповіли деталі пропозиції про трибунал за злочини РФ в Україні та використання заморожених активів
|У посольстві України в Мадриді вибухнула «поштова бомба», постраждав співробітник
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Парламент Франції виступив за створення спецтрибуналу щодо агресії РФ
|Третій підозрілий пакет надійшов до авіабази в Мадриді, яка ділиться розвідданими з Україною
|США планують розширити програму підготовки військовослужбовців України
|Бельгія відправить в Україну підводні дрони R7
|Іспанському виробнику зброї для України надіслали бомбу
|Пентагон укладав контракт на $1,2 млрд на виробництво NASAMS для України
|НАТО обговорює фінансування виробництва зброї радянського зразка для України – Блінкен
Бізнес
|США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через побоювання китайського шпигунства
|DigiTimes: TSMC продаватиме пластини з 3-нм мікросхемами за $20 000 — на 25% дорожче 5-нм пластин
|Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter
|Vivo X90 Pro Plus став першим смартфоном із процесором Snapdragon 8 Gen 2 – ціна від $910
|Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
|Toyota представила новий Prius
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь