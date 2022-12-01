Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США планують розширити програму підготовки військовослужбовців України

 

Влада США розглядає можливість розширення підготовки українських військовослужбовців, повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.

Згідно з програмою, США планують навчати більшу кількість українських військовослужбовців - до 2,5 тис. на місяць. Крім того, їх навчатимуть більш складній тактиці ведення бою, включно з координацією маневрів піхоти з артилерійською підтримкою.

Як повідомило одне з джерел, програма передбачає "набагато інтенсивнішу і всеосяжну" підготовку, ніж Україна отримувала у Польщі чи Великій Британії.

Наголошується, що нині пропозиція ще перебуває на міжвідомчому розгляді адміністрації США.

У разі схвалення новий режим тренувань проходитиме на базі армії США у Графенвері (Німеччина).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9198
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6288  0,02 0,06 40,4208  0,01 0,03
EUR 40,4032  0,18 0,44 41,5424  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес