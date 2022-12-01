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США планують розширити програму підготовки військовослужбовців України
11:07 01.12.2022 |
Влада США розглядає можливість розширення підготовки українських військовослужбовців, повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.
Згідно з програмою, США планують навчати більшу кількість українських військовослужбовців - до 2,5 тис. на місяць. Крім того, їх навчатимуть більш складній тактиці ведення бою, включно з координацією маневрів піхоти з артилерійською підтримкою.
Як повідомило одне з джерел, програма передбачає "набагато інтенсивнішу і всеосяжну" підготовку, ніж Україна отримувала у Польщі чи Великій Британії.
Наголошується, що нині пропозиція ще перебуває на міжвідомчому розгляді адміністрації США.
У разі схвалення новий режим тренувань проходитиме на базі армії США у Графенвері (Німеччина).
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