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Бельгія відправить в Україну підводні дрони R7
09:02 01.12.2022 |
Україна отримає від Бельгії дистанційно керовані підводні дрони R7 виробництва компанії ECA Robotics Belgium.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Navy Recognition.
"До кінця травня 2023 року в Україну доставлять 10 підводних дронів виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium", - розповіла міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.
Повідомляється, що дистанційно керований апарат R7 поєднує компактність і простоту розгортання з характеристиками, швидкістю і вантажопідйомністю професійних підводних апаратів. Швидкий, модульний та простий у розгортанні, R7 призначений для океанографів, гідрографів та для роботи з підводними спорудами.
Апарат здатний працювати на глибині до 300 метрів у різних місіях, включаючи огляд, спостереження, технічне обслуговування та відновлення підводних об'єктів.
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