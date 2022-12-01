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Пентагон укладав контракт на $1,2 млрд на виробництво NASAMS для України
08:18 01.12.2022 |
Пентагон уклав контракт з компанією Raytheon Technologies на 1,2 мільярда доларів на виробництво шести зенітно-ракетних систем NASAMS для України.
Про це міністерство оборони США повідомило на своєму сайті, пише "Європейська правда".
"Компанія Raytheon Co., Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт із твердою фіксованою ціною на суму 1 216 207 829 доларів США на закупівлю національних передових зенітних ракетних комплексів, супутнього обладнання, послуг та запасних частин для підтримки зусиль в Україні", - сказано у повідомленні Пентагону.
Роботи виконуватимуться в Тьюксбері у штаті Массачусетс з передбачуваною датою завершення 28 листопада 2025 року.
Сполучені Штати схвалили відправку в Україну загалом восьми систем NASAMS для відбиття російських ракетних і безпілотних атак.
У листопаді Україна отримала першу поставку двох систем NASAMS. Інші будуть доставлені в наступні місяці, коли вони будуть побудовані.
Пентагон заявляв, що нещодавно надані США системи протиповітряної оборони NASAMS наразі мали 100% успіх в Україні, перехоплюючи російські ракети.
Загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена.
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