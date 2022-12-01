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АНАЛІТИКА

НАТО обговорює фінансування виробництва зброї радянського зразка для України – Блінкен

 

Північноатлантичний Альянс розглядає можливість інвестування в системи озброєнь радянських часів, які використовуються в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю CNN заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми розглядаємо всі варіанти, щоб переконатися, що, знову ж таки, (українці) отримають те, що їм потрібно і що може бути найбільш ефективним для них. Дещо з цього стосується систем радянських часів, які вони мали на озброєнні десятиліттями, і, наприклад, забезпечення боєприпасами для цих систем. А в деяких випадках для цього може знадобитись виробництво того, що вже давно не вироблялось", - сказав він.

У неділю The New York Times повідомила, що НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка.

Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України.

Ці дискусії відбуваються на тлі повідомлень про все більшу нестачу озброєння, яку західні держави можуть передати Україні - адже сторони використовують зброю й боєприпаси темпами, небаченими з часів Другої світової війни.
 

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