Фінансові новини
- |
- 01.12.22
- |
- 00:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАТО обговорює фінансування виробництва зброї радянського зразка для України – Блінкен
21:51 30.11.2022 |
Північноатлантичний Альянс розглядає можливість інвестування в системи озброєнь радянських часів, які використовуються в Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю CNN заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Ми розглядаємо всі варіанти, щоб переконатися, що, знову ж таки, (українці) отримають те, що їм потрібно і що може бути найбільш ефективним для них. Дещо з цього стосується систем радянських часів, які вони мали на озброєнні десятиліттями, і, наприклад, забезпечення боєприпасами для цих систем. А в деяких випадках для цього може знадобитись виробництво того, що вже давно не вироблялось", - сказав він.
У неділю The New York Times повідомила, що НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка.
Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України.
Ці дискусії відбуваються на тлі повідомлень про все більшу нестачу озброєння, яку західні держави можуть передати Україні - адже сторони використовують зброю й боєприпаси темпами, небаченими з часів Другої світової війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Єврокомісії розповіли деталі пропозиції про трибунал за злочини РФ в Україні та використання заморожених активів
|У посольстві України в Мадриді вибухнула «поштова бомба», постраждав співробітник
|Столтенберг озвучив умову для членства України в НАТО
|ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочину агресії Росії - фон дер Ляєн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАТО обговорює фінансування виробництва зброї радянського зразка для України – Блінкен
|Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу
|Блінкен: Країни НАТО й партнери надали Україні зброї на $40 мільярдів - ще більше вже у дорозі
|Міністр інфраструктури Кубраков подав у відставку, він отримає підвищення
|У Єврокомісії розповіли деталі пропозиції про трибунал за злочини РФ в Україні та використання заморожених активів
|Союзники з НАТО оголосили про передачу Україні 155-мм артилерії, снарядів та бронемашин - Кулеба
|У посольстві України в Мадриді вибухнула «поштова бомба», постраждав співробітник
Бізнес
|Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter
|Vivo X90 Pro Plus став першим смартфоном із процесором Snapdragon 8 Gen 2 – ціна від $910
|Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
|Toyota представила новий Prius
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь
|Американська Nvidia офіційно пішла з Росії
|В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн