Союзники з НАТО оголосили про передачу Україні 155-мм артилерії, снарядів та бронемашин - Кулеба

На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті союзники оголосили про передачу Україні 155-мм артилерії, снарядів та бронемашин, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На цій зустрічі було оголошено нові внески країн у нашу енергетичну безпеку: трансформатори, генератори, зброя, зимова форма. Я не можу все це озвучувати, але серед цих позицій є і 155-мм артилерія, і снаряди, і бронемашини - це вже незабаром приїде в Україну та посилить наші Збройні сили. Але все має відбуватися дуже швидко, ми не можемо чекати", - сказав Кулеба у відеозверненні на фейсбуці у середу.

Глава МЗС України наголосив, що подякував усім державам, які були одностайні в тому, що вони будуть з Україною стільки, скільки це буде необхідно.

"Це надзвичайно сильний сигнал, раніше у нас не було такої одностайної підтримки саме в цьому пункті... Війна триває мало, середньо, довго, але вони будуть з нами стільки, скільки це буде необхідно", - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що попросив союзників бути з Україною не лише стільки, скільки потрібно, а й надавати Україні все, що їй потрібно настільки швидко, наскільки це потрібно.

Глава МЗС звернув увагу на те, що закликав ухвалити рішення про передачу Україні західних танків натовського зразка.

"Я навів дуже простий приклад, що від початку війни завжди були якісь психологічні бар'єри щодо постачання зброї: то нам артилерію не постачали, то нам MLRS не постачали, то ще щось. А тепер усе нам постачають. Але ці рішення вони ухвалювали після того, як відбувалася якась трагедія на фронті, і вони вже не мали іншого вибору, як ухвалити це рішення. Тож я сказав: змініть логіку, не чекайте, доки станеться щось погане, ухваліть це рішення зараз для того, щоб запобігти поганому розвитку подій, для того, щоб навпаки діяти проактивно та звільнити ще більше територій та українських громадян", - розповів Кулеба.