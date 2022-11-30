Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нардеп від ОПЗЖ Льовочкіна написала заяву про складання мандату

15:22 30.11.2022 |

Політика

 

Народний депутат від ОПЗЖ Юлія Льовочкіна відмовилася від депутатського мандату. Вона написала відповідну заяву.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Льовочкіної.

"Народний депутат України, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень", - повідомили виданню.

В прес-службі Льовочкіної пояснили, що її рішення було прийнято у зв'язку з сімейними обставинами.

"Насамперед я хочу висловити велику вдячність виборцям, які довірили мені їх представляти. Щиро дякую моїм друзям і колегам по Верховній раді України та Парламентській Асамблеї Ради Європи, з якими мала честь працювати протягом 15 років. Моє рішення прийняте у зв'язку із сімейними обставинам", - зазначила депутатка.

Що відомо про неї

Юлія Льовочкіна закінчила КНУ ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю "правознавство" та економічний факультет Університету Манітоби (Канада). Колишнє прізвище - Новікова.

Була народною депутаткою від Партії регіонів. А в січні 2015 року стала першою заступницею голови української делегації в ПАРЄ, членкиня моніторингового комітету ПАРЄ, членкиня Бюро групи соціалістів у ПАРЄ.

1 грудня 2013 року Льовочкіна вийшла з Партії регіонів, а 8 квітня 2014 року - з її фракції.

Також вона була депутаткою від "Опоблоку", а у 2019 році була обрана нардепом від партії "Опозиційна платформа - За життя".

За даними руху "Чесно" Льовочкіна жодного разу не виступала в ВРУ 9, як і її брат Сергій Льовочкін.

У січні 2022 року вийшло розслідування Слідство.інфо, в якому зазначалось, що депутатка співволоділа трьома офшорними компаніями на Британських Віргінських островах. Жодну із цих трьох компаній Льовочкіна не задекларувала.

Нагадаємо, що цієї осені в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ. Верховний суд України ухвалив відповідне рішення 15 вересня. А все майно політсили було вирішено передати у власність держави.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9198
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6038  0,05 0,12 40,4077  0,03 0,07
EUR 40,2269  0,00 0,01 41,3381  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес