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Норвегія передала Україні військові медичні автобуси через механізм НАТО
12:00 30.11.2022 |
Норвегія передала Україні п'ять військових автобусів швидкої допомоги після того, позаяк Київ попросив міжнародної допомоги через Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха (EADRCC).
Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".
Пожертвування вартістю три мільйони євро координував центр EADRCC на основі угоди про фінансування з Норвегією.
Центр визначив потреби в автобусах швидкої допомоги та сприяв доставці цієї медичної допомоги Міністерству оборони України.
Виступаючи у вівторок після засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті, генеральний секретар Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха є головним механізмом НАТО з реагування на надзвичайні ситуації в євроатлантичному регіоні. Він працює круглий рік в режимі 24/7. У його роботі беруть участь усі союзники та країни-партнери НАТО.
Центр функціонує як інформаційний центр для координації запитів та пропозицій допомоги.
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