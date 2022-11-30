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АНАЛІТИКА

ЄС з партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів на користь України

 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в середу заявила, Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ.

Про це вона сказала у своєму зверненні у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Росія має фінансово заплатити за руйнування, які вона спричинила. Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоб змусити Росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів", - заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування. 

"Потім ми використали б отримані кошти для України. А після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні", - зазначила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що ЄС буде працювати над міжнародною угодою з партнерами, щоб зробити це можливим у законний спосіб. 

Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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