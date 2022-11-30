Нижня палата парламенту Чехії дозволила навчання українських військових у країні

Палата депутатів парламенту Чехії погодила перебування українських військових на території країни для навчання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Ceske Noviny.

Палата депутатів також схвалила направлення чеських військових для навчання українців в інших країнах-членах Європейського Союзу та мандат для двох інших іноземних місій у Косово та Іраку.

Цю пропозицію, яку уряд затвердив у середині листопада, ще мають розглянути чеські сенатори. Очікується, що це відбудеться у четвер.

Навчання українських військових у Чехії проходитиме на полігоні Лібави. Згідно з урядовим документом, до кінця наступного року має бути проведено п'ять чотиритижневих змін, у кожній з яких можуть взяти участь до 800 українських військових.

Навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому воно буде передано допоміжній місії ЄС. Міністри оборони країн ЄС погодилися з необхідністю підготовки навчальної місії на неформальній зустрічі в Празі в серпні.

Згодом Чехія має виділити до місії ЄС до 55 осіб, які діятимуть на території інших країн Євросоюзу.