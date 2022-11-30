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АНАЛІТИКА

США розглядають для передачі Україні всі можливі засоби, які могли б допомогти протистояти атакам РФ

 

ППО є головним пріоритетом для США у допомозі України та розглядаються всі можливі засоби, які б допомогли українським військовим у захисті від атак окупантів, повідомив високопосадовець Міністерства оборони США під час брифінгу.

"Я б сказав, що протиповітряна оборона - це наш головний пріоритет, і ми розглядаємо всі можливі засоби, які могли б допомогти українцям протистояти атакам Росії. (...) Я думаю, важливо відзначити, що лише за останні пару місяців надійшла низка пропозицій щодо підтримки протиповітряної оборони. Ви знаєте, ми багато чули про систему IRIST, яку внесла Німеччина. Іспанія, на додаток до згаданого мною Hawk, надала систему Aspide. Франція передала систему Crotale. І знову на підході додаткові пускові установки Hawk", - цитує високопосадовця прес-служба Міноборони США.

Крім цього, представник Пентагону повідомив, що США розглядає передачу авіації "як потребу у засобах у довгостроковій перспективі", але ППО є "безпосереднім пріоритетом".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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