Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія пропонує навчити українських військових вести зимову війну

 

Фінляндія запропонувала Україні допомогти її військам набути необхідної підготовки для боротьби з російською агресією у зимовий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Як повідомляє видання, президент Фінляндії Саулі Нііністе, спостерігаючи за польовими навчаннями фінської армії в Північній Карелії припустив, що його країна може допомогти Збройним силам України з навчанням військовим діям взимку. Крім того, він зауважив, що Фінляндія підтримає військову техніку, яку вона надає Києву, з урахуванням її експлуатації у цей період.

"Звичайно, навчання цьому може бути дуже доречним, оскільки ми знаємо, як військовим потрібно поводитися у зимовий період", - зазначив президент.

На думку експертів Newsweek, вторгнення Росії в Україну особливо вплинуло на Фінляндію, яка колись була частиною Російської імперії і сьогодні має спільний кордон з РФ завдовжки понад 1335 кілометрів. Фінляндія здобула незалежність у 1939 році після того, як Радянський Союз програв так звану Зимову війну.

"У лютому Нііністе порівняв напруженість перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну з Фінляндією перед Зимовою війною, коли радянський лідер Йосип Сталін думав, що зможе розділити фінське населення, але замість воно об'єдналося перед загрозою", - пише видання.

Стурбована Фінляндія оголосила в травні 2022 року, що прагне приєднатися до НАТО, поклавши край десятиліттям нейтралітету. Глава НАТО Єнс Столтенберг привітав членство Фінляндії в альянсі, хоча для цього ще потрібна одностайність між усіма його членами, і поки вона зустрічає спротив з боку Туреччини.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9344
  0,3676
 0,96

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5577  0,01 0,04 40,4377  0,05 0,12
EUR 40,2308  0,08 0,21 41,4181  0,11 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,01 0,02 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес