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У США заявили, що поки не планують надавати Україні системи Patriot
23:41 29.11.2022 |
У Пентагоні заявили, що наразі США не планують постачати системи протиповітряної оборони Patriot Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America.
Під час брифінгу, повідомляє видання, речник Міноборони США Пет Райдер підкреслив, що протиповітряна оборона залишається головним пріоритетом для Міноборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України.
"Щодо батарей Patriot зі США - зараз ми не плануємо постачати батареї Patriot до України. Я не хочу говорити від імені інших країн, але це суверенне рішення держав. Оскільки це також стосується країн НАТО, то я припускаю, що це також буде частиною обговорення альянсу. Знову ж таки, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити, якими є оборонні потреби України, і задовільнити їх", - зазначив посадовець.
Райдер зауважив, що потрібно враховувати наявні можливості, коли йдеться про такі потужні системи, як Patriot, бо вони вимагають досить суттєвої підтримки, обслуговування і тренування.
"Жодна із цих систем не функціонує за принципом "підключи та працюй", ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати. Ми враховуємо такі деталі, коли йдеться про більш передові системи", - пояснив речник Пентагону.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що серед країн НАТО триває обговорення про можливість надання Україні систем ППО Patriot.
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