Міністри юстиції G7 домовились координувати розслідування воєнних злочинів в Україні

Міністри юстиції держав "Групи семи" провели першу в історії зустріч, за підсумками якої домовилися координувати розслідування воєнних злочинів в Україні у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням.

Про це йдеться в Берлінській декларації, ухваленій за результатами зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

Міністри юстиції G7 засудили дії Росії в Україні - від убивств цивільного населення до сексуального й гендерно зумовленого насильства, а також підкреслили необхідність притягнення до відповідальності винних за ці злочини.

"Ми забезпечимо наявність центрального національного контактного пункту для переслідування міжнародних злочинів у кожній державі, якщо цього наразі немає, і обміняємося відповідними контактними даними з нашими партнерами з метою створення легкодоступного каналу для міжнародної координації", - зазначається в декларації.

Підписанти документа наголошують, що розслідування воєнних злочинів в Україні повинні координуватися на ранній стадії, що допоможе національним слідчим органам "працювати ефективно, уникати дублювання зусиль та повторної травматизації потерпілих і свідків, а також усунути прогалини у розслідуванні".

Крім того, міністри юстиції "Групи семи" зобов'язалися посилити співпрацю з неурядовими організаціями, які працюють у сфері розслідування воєнних злочинів в Україні, та підтримувати постраждалих від них людей.

Нагадаємо, міністри юстиції країн "Групи семи" вперше в історії цього формату зібралися в Берліні на зустріч, основною темою якої стали розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Також Німеччина ініціювала зустріч G7 на рівні міністрів закордонних справ, щоб подумати, як підтримати Україну в умовах постійних пошкоджень енергомережі внаслідок російських ракетних ударів.