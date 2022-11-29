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Німеччина передасть Україні 14 естонських військових дронів
18:05 29.11.2022 |
Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписала з естонським розробником Milrem Robotics контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних машин THeMIS, які профінансує міністерство оборони Німеччини.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Milrem Robotics оголосила у вівторок у пресрелізі.
Сім дронів TheMIS будуть поставлені в Україну до кінця 2022 року, а решта - у другому кварталі наступного. Перша партія буде призначена для евакуації поранених із поля бою, другу ж переобладнають для розмінування.
THeMIS - це багатоцільовий безпілотний наземний транспортний засіб з відкритою архітектурою, що дозволяє переобладнати його для виконання різних функцій - транспортування, ведення бойових дій, знешкодження боєприпасів або підтримка розвідувальних операцій.
THeMIS уже використовується у 16 країнах, зокрема восьми членах Північноатлантичного Альянсу: Естонії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Великої Британії, США та Франції.
У Milrem Robotics нагадують, що на початку року вже передали українській благодійній організації один THeMIS для евакуації поранених.
Наприкінці жовтня стало відомо, що Німеччина передала Україні два надводні безпілотні літальні апарати та планує надати ще вісім.
Надводні дрони - це судна, які можуть діяти без присутності екіпажу на борту. Традиційно вони використовувалися для дистанційного мінування, але зараз також можуть застосовуватися для розвідки, моніторингу й перевезень.
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