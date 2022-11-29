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АНАЛІТИКА

ЗСУ захопили щонайменше 2 тис. одиниць важкого російського озброєння на суму майже $2 млрд

17:05 29.11.2022 |

Політика

 

Портал Oryx проводить підрахунок втрат військової техніки під час російсько-української війни. На поточний момент - через 9 місяців після початку повномасштабної агресії - втрати окупантів в техніці становлять вже понад 8,1 тис. одиниць. З них 5 тис. одиниць знищено українськими військовими, а ще понад 2,6 тис. одиниць ЗСУ захопили у вигляді трофеїв.

Зазначимо, проєкт Oryx збирає інформацію про військові втрати сторін в ході війни лише за візуально підтвердженими даними. Отже, це перевірені цифри. Володимир Даценко підготував інфографіку на основі даних Oryx та підрахував, скільки коштує російська техніка, захоплена бійцями ЗСУ. За його підрахунками, Україна отримала озброєння від окупантів на суму приблизно $1,9 млрд. При цьому мова йде лише про важку військову техніку, легке озброєння та боєприпаси не фігурують в розрахунку.

ЗСУ захопили щонайменше 2 тис. одиниць важкого російського озброєння на суму майже $2 млрд

 

Так, за даними Oryx одних лише танків різних модифікацій ЗСУ захопили як трофеїв 525 одиниць. Вартість одного танка становить приблизно $1,55 млн, що дає загальну вартість $813 млн. Ще українські військові захопили понад 1000 броньованих машин різних типів, 188 гармат, 51 систему залпового вогню, 25 систем ППО, понад 500 одиниць автомобільного транспорту та 1 гвинтокрил.

Загальна вартість втраченої росією військової техніки (включно з крейсером «москва», який досяг кінцевого пункту призначення) під час війни в Україні наближається до $21 млрд. Прямі військові витрати росії за 9 місяців війни становлять близько $82 млрд (без урахування інших витрат на оборону та економічних втрат). Це приблизно чверть річного бюджету рф.

За матеріалами: ITC.ua
 

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