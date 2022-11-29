Європі треба готуватися до другої хвилі біженців з України - Столтенберг

Генсек НАТО попередив, що Путін продовжуватиме атаки на цивільну інфраструктуру України через невдачі на полі бою. І це призведе до нової хвилі втікачів з України в Європу.

Єнс Столтенберг сказав про це у своєму виступі перед початком дводенної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті, головна тема якої - війна в Україні.

Керівник альянсу зазначив, що Росія була змушена відступити з територій навколо Києва, Харкова і Херсона, а це, на думку Столтенберга, "ознака її слабкості".

"Росія зазнає поразки на полі бою. У відповідь на це вони атакують цивільні міста, тому що не можуть завоювати нові території України, а також уникнути поступового звільнення окупованих територій українськими військовими".

Генсек також заявив, що в Росії закінчуються боєприпаси, через це Москва звернулась по допомогу до Ірану.

"Путін і Росія готові заподіяти страждання та досягти такого рівня жорстокості, якого ми не бачили в Європі з часів Другої світової".

Через масовані ракетні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України можлива нова хвиля біженців у Європу, вважає Столтенберг.

"Останні дані показують, що з 24 лютого до 22 вересня понад 7,4 мільйона біженців втекли з України до Європи. Але ми повинні бути готові до того, що до Європи прибуде більше біженців", - пояснив він.

Російські військові тижнями завдають повітряних ударів по енергомережі України, залишаючи мільйони людей без світла і тепла напередодні зимових морозів.

За словами Столтенберга, Путін використовує "зиму як зброю у війні".

"Безпрецедентна підтримка"

Водночас альянс демонструє твердий намір продовжувати підтримку України. Про це також сказав Єнс Столтенберг у своїй промові перед початком зустрічі у Бухаресті.

Він підкреслив, що НАТО "не є стороною конфлікту", але наголосив, що члени альянсу надають "безпрецедентну підтримку" Україні, щоби вона могла захистити себе від Росії.

За словами очільника НАТО, союзники України активізувалися, але ще багато чого потрібно зробити. Це, по-перше, допомога Україні з відновлення її критичної інфраструктури. А також, надання додаткових систем ППО.

Столтенберг підкреслив "велике стратегічне значення" Чорного моря для НАТО. Він сказав, що з 2014 року альянс збільшив там свою присутність.

Ці слова пролунали на тлі заяви України про те, що зараз у Чорному морі російський військовий корабель, який може запускати крилаті ракети.

"Ми тісніше співпрацюємо з чорноморськими країнами, Грузією та Україною, які є нашими близькими партнерами", - сказав очільник НАТО.

"Чорне море вимагає реакції НАТО на виклики, які ми бачимо в регіоні. Це частина спільної політики альянсу - відповідати на збільшення агресії", - підсумував Столтенберг.

"Росія не повинна перемогти"

Столтенберг відзначив фінансові витрати, які мають багато європейських та інших країн через розв'язану Москвою війну.

"Справді, ми всі платимо ціну за війну Росії в Україні, але ціну ми платимо грошима, тоді як Україна - кров'ю", - наголосив він.

Він заявив, що НАТО не має дозволити Росії перемогти, тому що це означатиме, що Володимир Путін та інші авторитарні лідери будуть впевнені, що насильство можна використовувати для досягнення своїх цілей.

"Не може бути тривалого миру, якщо переможе гнобитель", - наголосив Єнс Столтенберг.

Він додав, "ми знаємо, що більшість воєн закінчується за столом переговорів, але те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з тим, що відбувається на полі бою".

Путін добився протилежного

На думку генсека НАТО, нападом на Україну Москва добилась кардинально протилежного результату її заявленим цілям.

Путін часто звинувачує західний альянс у розширенні на Східну Європу після розпаду Радянського Союзу, але, за словами Столтенберга, власне вторгнення Росії в Україну і призвело до збільшення військ і техніки у державах, які межують з Росією.

Генсек НАТО також зазначив, що це майже напевно призведе до розширення альянсу за рахунок нових членів, як-от Швеція та Фінляндія, які перебувають на останній стадії вступу.

Аналіз кореспондента BBC з питань безпеки

Джонатан Біл

НАТО публічно заявляє, що підтримує Україну непохитно.

Можуть існувати розбіжності щодо того, яку військову підтримку надати Україні, і навіть як найкраще покласти край війні.

Однак консенсус полягає у тому, що Київ має сам вирішувати, які цілі він переслідуватиме.

Деякі члени альянсу вже докладають зусиль, щоб допомогти Україні пережити зиму, тому що Росія продовжує атакувати енергосистему. Додатковою допомогою стане постачання генераторів та зимового одягу для військових.