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Україна отримала від Франції ще одну РСЗВ
14:28 29.11.2022 |
До України прибула ще одна реактивна система залпового вогню (РСЗВ) LRU. Її передала Франція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Олексія Резнікова.
"Четвертий брат Long Hand Family (зазвичай так називають далекобійні системи - ред.), LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона", - написав він.
Що відомо про цю РСЗВ
Зазначимо, раніше Франція доставила Україні дві РСЗВ LRU (Французька модернізація РСЗВ M270).
Ця РСЗВ, як і MARS II є європейським варіантом M270A1. Пускові установки оснащені Європейською системою управління вогнем (EFCS), розробленою Airbus Defense and Space.
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