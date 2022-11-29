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Глави МЗС 7 країн Європи у Києві: слід позбавити РФ доходів
22:53 28.11.2022 |
Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України заявили про необхідність позбавити РФ основних доходів від експорту, щоб вона втратила можливість фінансувати війну проти України. Про ідеться у спільній заяві міністрів, текст якої в понеділок, 28 листопада, поширила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.
"Ми погоджуємося з необхідністю продовжувати накладати економічні витрати на Росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які підтримують агресивну війну Москви. Ми знову наголошуємо на необхідності посилення санкцій проти Росії та забезпечення жорсткості та ефективності цих заходів. Основні доходи Росії від експорту повинні бути припинені, щоб унеможливити фінансування її війни проти України", - ідеться у заяві.
Також міністри, які у понеділок прибули з візитом до Києва, підтримали зусилля щодо притягнення до "повної відповідальності осіб, винних у злочині агресії проти України, а також осіб, які вчинили воєнні злочини та інші звірства під час війни".
РФ спровокувала гуманітарну катастрофу
Крім того, глави МЗС засудили напади Росії на цивільне населення та критичну інфраструктуру України, зокрема об'єкти енергетичної інфраструктури. "Ці напади на цивільне населення є воєнним злочином. Росія має негайно припинити ці дії. Ми вважаємо важливим продовжувати надавати міжнародну підтримку, спрямовану на вдосконалення можливостей протиповітряної оборони України, що дозволить захистити цивільну інфраструктуру країни від нелюдських нападів Росії", - йдеться у заяві.
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