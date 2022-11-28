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«Укроборонпром» показав 152-мм боєприпаси, виробництво яких налагодили в Україні
17:19 28.11.2022 |
Державний концерн «Укроборонпром» та його підприємства налагодили випуск артилерійських боєприпасів калібру 152-мм, пише "Мілітарний"
У пресслужбі «Укроборонпрому» повідомили, що серед зірок та відомих людей України, стартував флешмоб у якому вони передають свої «найкращі побажання» російським окупантам.
Вони підписують артилерійські боєприпаси калібру 152 мм, серійне виробництво яких налагоджено підприємствами концерну.
"Сьогодні свій привіт підписав лідер гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо. Та посміхнувсь: «Розлітатимуться, як гарячі пиріжки». Що й казати - правий", - зазначили у Державному концерні.
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