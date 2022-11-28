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За дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні - Резніков
16:36 28.11.2022 |
За останні дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні, 97% російських цілей - цивільні, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
"За останні дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей - цивільні. Ми боремося проти терористичної держави. Україна переможе та притягне до відповідальності воєнних злочинців", - написав він у твіттері.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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