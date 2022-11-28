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АНАЛІТИКА

У Литві завершується ремонт двох PzH 2000 для України

У Литві завершується ремонт двох PzH 2000 для України

 

У Литві на фінальній стадії проходить ремонт двох самохідних артилерійських систем PzH 2000 для військових України.

Як пише "Мілітарний", про це повідомив голова міноборони Литви Арвідас Анушаускас.

Техніку ремонтують на підприємстві Lithuania Defense Services (LDS).

«Ще дві самохідні гаубиці невдовзі повернулися в експлуатацію, а кількість PzH2000, відремонтованих у Литві компанією LDS, сягне 6», - розповів міністр.

Обидві PzH 2000 привезли до Литви наприкінці жовтня, на ремонт цих САУ потрібно близько місяця.

На установках намальовані позначення: білі хрести.

У Литві завершується ремонт двох PzH 2000 для України

 

Подібні розпізнавальні знаки українські військові використовували на Харківщині й Донбасі, ймовірно, ці PzH 2000 були зняті з цих напрямків.

У жовтні стало відомо, що Литва відремонтує для України 12 цих гаубиць німецького виробництва.

У червні 2022 року німецькі компанії Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann відкрили у Литві підприємство Lithuania Defense Services.

Підприємство створили для ремонту та обслуговування військової техніки сил НАТО.

Сучасний центр технічного обслуговування та логістики займає площу близько 12 000 квадратних метрів. Підприємство здатне обслуговувати бронемашини Boxer, PUMA, БРЕМ Bergepanzer, різні версії танків Leopard-2 та 155-мм самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Заявки цьому підприємству Україна може проводити у Литві швидке та якісне обслуговування своїх PzH 2000.
Ключові теги: Литва
 

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