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АНАЛІТИКА

Люксембург передав Україні БПЛА «Primoco One 150»

Люксембург передав Україні БПЛА «Primoco One 150»

 

Люксембург поставив в Україну безпілотники "Primoco One 150" чеського виробництва.

Як пише "Мілітарний", про це міністерство оборони Люксембургу повідомило у відповідь на лист видання Army Recognition.

У відомстві кажуть, що Люксембург передав Україні шість безпілотних літальних апаратів "Primoco One 150".

Ці безпілотники Люксембург закупив у рамках військової допомоги українським Збройним Силам після вторгнення в країну російських військ.

Модель БПЛА “One 150” компанії Primoco UAV має максимальну злітну масу 150 кг, час польоту – до 15 годин, дальність від наземної станції – до 200 км, а загальний діапазон безпілотника сягає до 2000 км.

"У поєднанні з крейсерською швидкістю 100-150 км/год це робить БПЛА Primoco одним із лідерів у своєму сегменті", - розповідають у компанії.

Люксембург передав Україні БПЛА «Primoco One 150»

 

Унікальна особливість "One 150" - корисне навантаження 30 кг і можливість роботи на великій висоті (до 3300 м над рівнем моря).

Це дозволяє виконувати розширені місії зі змішаним корисним навантаженням датчиків та роботу на висотах 2000 м і вище.

Він може виконувати зліт і посадку в будь-який час доби, навіть за несприятливих погодних умов.

Вбудована система автопілотування забезпечує повністю автоматизований зліт, посадку та автономне виконання плану польоту.

"Використовуючи злітно-посадкову смугу розміром 300 метрів, наш БПЛА надає замовникам можливість виконувати польоти без необхідності використання послуг аеропортів", - зазначили у Primoco UAV.

Нагадаємо, Люксембург уже поставив в Україну військову техніку та зброю, у тому числі тактичні автомобілі HUMVEE, протитанкові засоби NLAW, системи нічного бачення, військові намети, генератори, а також боєприпаси.
 

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