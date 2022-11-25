Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чорногорія підтримує Україну на шляху до НАТО – в. о. глави Міноборони

 

Чорногорія підтримує Україну на шляху до НАТО, запевнив міністр внутрішніх справ, виконувач обов'язків міністра оборони Чорногорії Філіп Аджич за підсумками зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

"Сьогодні Україна бореться за свободу всього європейського континенту. Ми захоплюємося мужністю українських захисників. Ми завжди поруч із вами. Наша країна - добрий друг вашого народу. Чорногорія підтримує прагнення українців стати повноправним членом НАТО. Ми будемо вашими адвокатами не лише на Балканах, а й в Альянсі та Європі", - сказав Аджич, перебуваючи з візитом у Києві, повідомила пресслужба Міноборони України в п'ятницю.

Сторони обговорили питання надання Україні подальшої підтримки в боротьбі з агресором та реалізації двосторонніх проектів в оборонній сфері.

Зазначено, що Резніков висловив вдячність народу та уряду Чорногорії за надану Україні всебічну підтримку та допомогу з відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визначених кордонах.

"Народ Чорногорії, який пройшов тернистий шлях у своїй боротьбі за незалежність, як ніхто інший розуміє Україну, яка сьогодні відстоює власну свободу. Європейська безпека залежить від непорушної солідарності всіх демократичних країн, які об'єдналися для захисту загальнолюдських цінностей. Спільно переможемо агресора", - наголосив міністр оборони України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9600
  0,1116
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6500  0,01 0,02 40,4750  0,04 0,10
EUR 40,0833  0,12 0,29 41,4406  0,29 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес