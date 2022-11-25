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АНАЛІТИКА

Норвегія надасть майже $14 млн для місії ЄС з навчання українських військових

 

Норвегія надасть близько 150 мільйонів норвезьких крон ($13,7 млн) на підтримку тренувальної місії ЄС з підготовки українських військовослужбовців.

Про це йдеться у заяві норвезького уряду, пише "Європейська правда".

"Україна залежить від підтримки інших країн, не в останню чергу для отримання достатньої кількості зброї та матеріалів, щоб протистояти російській війні. Норвегія надала значну підтримку і продовжуватиме робити свій внесок, надаючи військові матеріали", - йдеться у заяві.

"Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не виграла війну проти України. Українські сили ведуть важливу битву за демократію та справедливість", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Норвегія також фінансує частину естонської пожертви на польовий госпіталь для України, а також передає п'ять військових санітарних автобусів.

Нагадаємо, президент Хорватії Зоран Міланович, як і обіцяв, відмовився надати попередню згоду на участь військовослужбовців хорватських Збройних сил у місії ЄС, яка організовує підготовку та навчання українських військовослужбовців.
Ключові теги: Норвегія
 

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