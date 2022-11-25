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АНАЛІТИКА

Союзники з НАТО обговорять із Кулебою потреби України та підтримку в довгостроковій перспективі - Столтенберг

 

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО зустрінуться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, щоб обговорити нагальні потреби України в її протистоянні російській агресії, а також підтримку альянсу в довгостроковій перспективі.

Про це в п'ятницю в Брюсселі на пресконференції в штаб-квартирі Організації Північноатлантичного договору, анонсуючи порядок денний майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми зустрінемося з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити найнагальніші потреби України та нашу довгострокову підтримку", - сказав генсек.

Столтенберг констатував, що союзники продовжують надавати Україні "безпрецедентну військову підтримку". "І я очікую, що міністри закордонних справ також погодяться посилити нелетальну підтримку", - додав він.

Генсек деталізував, що в рамках Комплексного пакету допомоги НАТО доставляє в Україну пальне, медикаменти, зимове спорядження та засоби придушення безпілотних літальних апаратів. "Я дякую всім союзникам за їхній внесок. І на нашій зустрічі в Бухаресті я закличу ще", - наголосив Столтенберг.

За його словами, питання "незаконної війни Росії в Україні, яка продовжує загрожувати євроатлантичному миру та безпеці війни", буде предметом обговорення на майбутній зустрічі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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