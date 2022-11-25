Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ексголова НБУ Шевченко знайшовся у Відні. Адвокати кажуть, що він там на лікуванні

11:54 25.11.2022 |

Політика

 

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в міжнародний розшук за підозрою в розкраданні грошей Укргазбанку, перебуває у столиці Австрії Відні.

Інформацію про це вперше оприлюднив під час одного з недавніх засідань в Вищому антикорупційному суді адвокат Чернишова, а 25 листопада це підтвердила Українська правда.

Журналісти помітили Шевченка у Відні, де також знаходиться ексзаступник міністра юстиції Денис Чернишов, якого теж оголосили у міжнародний розшук у справі Укргазбанку.

Крім того, минулого тижня Центр протидії корупції опублікував фотографію Шевченко в одному з віденських кафе разом з іще одним підозрюваним (але вже в іншій кримінальній справі) Олександром Грановським.

За даними адвоката Шевченка, його клієнт перебуває на обстеженні й лікуванні у Відні та має там місце проживання.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,0716
  0,3035
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 09:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6500  0,01 0,02 40,4750  0,04 0,10
EUR 40,0833  0,12 0,29 41,4406  0,29 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес