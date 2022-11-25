Ексголова НБУ Шевченко знайшовся у Відні. Адвокати кажуть, що він там на лікуванні

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в міжнародний розшук за підозрою в розкраданні грошей Укргазбанку, перебуває у столиці Австрії Відні.

Інформацію про це вперше оприлюднив під час одного з недавніх засідань в Вищому антикорупційному суді адвокат Чернишова, а 25 листопада це підтвердила Українська правда.

Журналісти помітили Шевченка у Відні, де також знаходиться ексзаступник міністра юстиції Денис Чернишов, якого теж оголосили у міжнародний розшук у справі Укргазбанку.

Крім того, минулого тижня Центр протидії корупції опублікував фотографію Шевченко в одному з віденських кафе разом з іще одним підозрюваним (але вже в іншій кримінальній справі) Олександром Грановським.

За даними адвоката Шевченка, його клієнт перебуває на обстеженні й лікуванні у Відні та має там місце проживання.